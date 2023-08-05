05 августа 2023, 14:21
Минтранс Подмосковья напомнил пешеходам о важности соблюдения внимательности на дорогах
На фоне рисков возникновения дорожных происшествий Минтранс Подмосковья напомнил жителям региона о правилах поведения при переходе через проезжую часть. В первую очередь пешеходам необходимо быть заметными для автомобилистов.
В ведомстве жителей региона призвали пользоваться только специально оборудованными дорожными переходами, смотреть по сторонам и не отвлекаться на телефон.
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Также в Минтрансе добавили о необходимости носить светоотражающие аксессуары в ночное время.
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