Подмосковье 05 августа 2023, 14:21 Минтранс Подмосковья напомнил пешеходам о важности соблюдения внимательности на дорогах РИА «Новости»

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На фоне рисков возникновения дорожных происшествий Минтранс Подмосковья напомнил жителям региона о правилах поведения при переходе через проезжую часть. В первую очередь пешеходам необходимо быть заметными для автомобилистов.

В ведомстве жителей региона призвали пользоваться только специально оборудованными дорожными переходами, смотреть по сторонам и не отвлекаться на телефон.

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Также в Минтрансе добавили о необходимости носить светоотражающие аксессуары в ночное время.

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