Подмосковье 21 апреля 2023, 20:38 Минтранс Подмосковья напомнил пешеходам о ПДД в преддверии выходных

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Минтранс Московской области напомнил местным жителям-пешеходам о правилах безопасности на дорогах и вблизи трасс перед выходными. Большое количество аварий происходит из-за того, что люди шли вдоль проезжей части или перебегали ее.

«Чаще всего наезды на пешеходов происходят в темное время суток, поэтому крайне важно, чтобы на пешеходах были надеты световозвращатели — это поможет водителю увидеть пешеходов заранее», — добавили в ведомстве.

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Пьяные пешеходы вдвойне опасны. Часто они бесконтрольно выходят на дороги, а водители не успевают среагировать, что может повлечь за собой серьезное ДТП.

Жителям Подмосковья настоятельно рекомендовали ходить по тротуарам или по обочинам, но обязательно навстречу движению машин. Нетрезвым пешеходам лучше остаться дома.

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