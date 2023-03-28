Подмосковье 28 марта 2023, 12:57 Минтранс Подмосковья напомнил отличия легальных такси от нелегальных

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Многие пассажиры предпочитают пользоваться услугами такси для того, чтобы не тратить время на поиск нужного общественного транспорта и планирование маршрута. На этом фоне Минтранс Подмосковья напомнил отличительные черты легальных транспортных средств.

Жителей Московской области информируют, что пользоваться услугами нелегальных такси небезопасно, так как водители осуществляют перевозки без соответствующих разрешений, технических и медицинских осмотров, а пассажиры не застрахованы на случай аварии.

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Легальный автомобиль такси отличить легко: кузов транспортного средства белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу. На борту есть шашечный пояс, а на крыше — световой оранжевый фонарь. В салоне транспорта должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением.

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