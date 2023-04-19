19 апреля 2023, 12:53
Минтранс Подмосковья напомнил об особенностях скоростного режима на трассе М-11
С 15 апреля на трассе М-11«Нева» в Московской и Тверской областях начал действовать летний скоростной режим. Теперь водителям автомобилей массой до 3,5 тонны можно разгоняться до 130 километров в час, сообщили в региональном Минтрансе.
«Минтранс Подмосковья призывает водителей учитывать данное ограничение, оценивать дорожную ситуацию и скорость других транспортных средств», — уточнили в ведомстве.
На видео Минтранс Подмосковья показал ситуацию, когда водитель легковушки не учел скорость идущего впереди большегруза. Автомобилист попытался уйти от столкновения, однако его действия все равно привели к аварии. По сообщению ГК «Автодор», движение на отрезке дороги было заблокировано в течение нескольких часов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Водители
Реклама
Реклама