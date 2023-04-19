Подмосковье 19 апреля 2023, 12:53 Минтранс Подмосковья напомнил об особенностях скоростного режима на трассе М-11

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С 15 апреля на трассе М-11«Нева» в Московской и Тверской областях начал действовать летний скоростной режим. Теперь водителям автомобилей массой до 3,5 тонны можно разгоняться до 130 километров в час, сообщили в региональном Минтрансе.

«Минтранс Подмосковья призывает водителей учитывать данное ограничение, оценивать дорожную ситуацию и скорость других транспортных средств», — уточнили в ведомстве.

На видео Минтранс Подмосковья показал ситуацию, когда водитель легковушки не учел скорость идущего впереди большегруза. Автомобилист попытался уйти от столкновения, однако его действия все равно привели к аварии. По сообщению ГК «Автодор», движение на отрезке дороги было заблокировано в течение нескольких часов.

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