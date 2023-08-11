Подмосковье 11 августа 2023, 18:03 Минтранс Подмосковья напомнил об опасности вождения в нетрезвом виде Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил автолюбителям о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статистике, по этой причине в России происходят 16% ДТП с серьезными последствиями.

В предстоящие выходные на территории Московской области пройдут дежурства более чем в 370 зонах отдыха и пляжей с участием представителей местных администраций округов и волонтеров, которые будут пресекать вождение в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД также продолжат проверки и рейды на соблюдение правил дорожного движения.

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Также в Минтрансе напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное нарушение граждан могут привлечь к более серьезным санкциям и лишению свободы.

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