Подмосковье 11 июля 2023, 10:09 Минтранс Подмосковья напомнил о запрещенных для детей действиях на железной дороге Unsplash

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Минтранс Подмосковья призвал научить детей безопасному поведению на железной дороге. По статистике, больше половины трагических случае в регионе происходит из-за неправильного перехода через пути.

Детям нужно объяснить, что переходить железную дорогу можно только по специально оборудованным пешеходным переходам, мостам и тоннелям. Нельзя игнорировать сигналы светофора и звуковую сигнализацию на переходах и переездах. Нельзя заходить за ограничительную черту у края платформы.

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Нужно быть внимательными и осторожными при переходе путей, оценивать ситуацию вокруг и не отвлекаться на телефон. Кроме того, на железной дороге запрещается залезать на крыши вагонов и фермы мостов, прикасаться к проводам, подлезать под вагоны, запрыгивать в отходящий поезд, выходить до полной остановки, играть на платформе и ходить по железнодорожным путям.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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