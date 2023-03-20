Подмосковье 20 марта 2023, 16:37 Минтранс Подмосковья напомнил о высоком риске повторных ДТП в межсезонье

Читать 360tv в

Из-за погодных изменений на дорогах возрос риск ДТП, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Часто аварии происходят повторно, особенно на многополосных шоссе.

Реклама

Как отметили в министерстве, риск повторных ДТП возрастает в местах, где автомобили движутся с высокой скоростью. В случае аварий водителям советуют убрать транспорт с дороги и уйти с проезжей части после фотофиксации.

При ДТП важно включить аварийный сигнал, выставить знак остановки на дорогу и надеть световозвращающий жилет. Это поможет снизить риск повторного происшествия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».