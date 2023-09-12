Подмосковье 12 сентября 2023, 13:36 Минтранс Подмосковья напомнил о возможности приобрести транспондеры на трассе М-12 Unsplash

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Водители могут купить транспондеры на трассе М-12. В Подмосковье центры продаж находятся в Ногинске и в Орехово-Зуеве.

В подобных центрах водителям помогут подключить транспондер и проверить его состояние, а также ответят на вопросы по эксплуатации устройства. Согласно данным регионального Минтранса, в ближайшее время точек продаж на М-12 станет еще больше.

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Всю информацию о транспондерах и программе лояльности можно узнать на сайте компании «Автодор».

Губернатор Андрей Воробьев отметил улучшение системы транспорта в регионе. В частности, он имел в виду замену остановочных павильонов, которая сейчас проводится во многих городских округах.

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