Подмосковье 05 мая 2023, 12:23 Минтранс Подмосковья напомнил о важности использования детского автокресла Госавтоинспекция Подмосковья

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Жителям Подмосковья напомнили о важности использования автокресла во время перевозки детей. В региональном Минтрансе отметили, что удерживающие системы и устройства должны соответствовать росту и весу ребенка

Детей в возрасте до семи лет необходимо перевозить в автокреслах. Если ребенок сидит спереди, нужно использовать удерживающие системы и устройства до 11 лет включительно, а сзади уже разрешено использовать ремни безопасности.

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Согласно статистике, при авариях дети страдают чаще взрослых. Автокресло снижает вероятность получения смертельных травм на 75%. За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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