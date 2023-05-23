Подмосковье 23 мая 2023, 10:25 Минтранс Подмосковья напомнил о правилах вождения в дождливую погоду Минтранс Подмосковья

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Дождливая погода установилась в Подмосковье. В это время водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными. Минтранс призывает автолюбителей не превышать скорость и соблюдать ПДД.

Как отметили в ведомстве, на мокрой дороге колеса могут потерять сцепление с проезжей частью. Это может произойти на скорости от 70 километров в час.

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Если произошло аквапланирование, важно не крутить руль и не тормозить резко — лучше опустить педаль газа без изменения положения руля и не совершать резких движений.

Также в ведомстве добавили, что лучше не выезжать на мокрые участки на большой скорости и не пытаться резко рулить или тормозить, когда одна из сторон автомобиля находится в воде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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