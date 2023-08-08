Подмосковье 08 августа 2023, 10:02 Минтранс Подмосковья напомнил о последствиях нетрезвого вождения

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Минтранс Подмосковья напомнил об опасности вождения в нетрезвом виде. Это увеличивает риск попасть в ДТП и навредить себе и другим участникам движения.

Как отметили в ведомстве, даже небольшая порция алкоголя мешает управлять автомобилем. Так, водитель хуже видит дорожные знаки, пешеходов и другие машины, ему сложнее рассчитывать дистанцию и он может перепутать педали.

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Необходимо воздержаться от поездок, если алкоголь употреблялся менее восьми часов назад, а также если болит голова, дрожат руки, чувствуется жажда.

При обнаружении нетрезвого водителя жителей просят обращаться по телефону доверия МВД Подмосковья +7(495)692-70-66 или единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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