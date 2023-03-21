Подмосковье 21 марта 2023, 11:13 Минтранс Подмосковья напомнил о первых действиях при потере ребенка в общественном транспорте Минтранс Подмосковья

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Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения при поездке с детьми в общественном транспорте. В том числе им разъяснили, что делать, если разминулись с ребенком.

Перед поездкой взрослым следует рассказать ребенку правила: автобус нужно ожидать только на остановке или специальной площадке, подходить к дверям транспорта можно только после полной остановки, во время движения нельзя бегать по салону и висеть на поручнях.

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Ребенку также следует объяснить, что если он остался один в салоне или на остановке, ему необходимо ждать взрослых, не покидая локации. Если он уже давно ездит сам и сел не на тот маршрут, ему следует выйти из автобуса и дождаться нужного транспорта.

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В ситуации, когда ребенок случайно остался в автобусе один, необходимо позвонить в «112» или по телефону горячей линии Минтранса Подмосковья: 8 (495) 228-19-19.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами.

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