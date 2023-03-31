31 марта 2023, 10:00
Минтранс Подмосковья напомнил о запрете на использование электросамоката вдвоем
Принцип «один самокат — один человек» закрепили в законе. По новым правилам дорожного движения, пользоваться одним транспортом для двоих может быть небезопасно. Об этом жителям Подмосковья напомнили в Минтрансе.
Как отметили в ведомстве, самокат может сломаться, если его использовать вдвоем. Также им становится сложнее управлять, повышается риск падения и травм. Штраф за нарушение правила составляет 800 рублей.
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Кроме того, жителей призывают не возить на электросамокатах детей.
Следить за соблюдением ПДД будут сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ПДД
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