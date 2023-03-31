Подмосковье 31 марта 2023, 10:00 Минтранс Подмосковья напомнил о запрете на использование электросамоката вдвоем Минтранс Подмосковья

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Принцип «один самокат — один человек» закрепили в законе. По новым правилам дорожного движения, пользоваться одним транспортом для двоих может быть небезопасно. Об этом жителям Подмосковья напомнили в Минтрансе.

Как отметили в ведомстве, самокат может сломаться, если его использовать вдвоем. Также им становится сложнее управлять, повышается риск падения и травм. Штраф за нарушение правила составляет 800 рублей.

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Кроме того, жителей призывают не возить на электросамокатах детей.

Следить за соблюдением ПДД будут сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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