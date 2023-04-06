Подмосковье 06 апреля 2023, 03:35 Минтранс Подмосковья напомнил о действиях водителей при поломке или мелком ДТП Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнил о действиях в случае мелкой аварии или поломки машины. Сотрудники ведомства порекомендовали уйти с проезжей части как можно скорее.

Оставаться в автомобиле или находиться рядом с ним опасно.

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«Особенно опасно оставаться на проезжей части многополосных трасс с интенсивным движением — чем больше скорость, тем быстрее может произойти повторная авария с тяжелыми последствиями», — добавили в министерстве.

Водителю следует позвонить по номеру 112 и сообщить о ситуации. Своевременные и грамотные действия автомобилистов помогут предотвратить повторные ДТП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье.

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