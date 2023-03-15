Подмосковье 15 марта 2023, 10:48 Минтранс Подмосковья напомнил о благоприятных условиях смены зимней резины на летнюю

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Минтранс Подмосковья рекомендует водителям повременить со сменой зимней резины на летнюю, несмотря на то, что до конца недели в регионе прогнозируют устойчивый плюс днем.

Лучше всего менять зимнюю резину, когда среднесуточная температура держится на уровне не ниже +7 градусов в течение недели. В ближайшее время в Подмосковье будет минусовая температура ночью.

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Кроме того, водителям рекомендуют быть крайне внимательными на дорогах в межсезонье — температурный режим только устанавливается и скачет от плюсовых до отрицательных отметок, поэтому на дорогах может образоваться небольшая гололедица. Также региональный Минтранс просит не превышать скорость, не маневрировать на поворотах, съездах и зонах пешеходных переходов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Московской области. Он подчеркнул, что работы по реконструкции и строительству новых объектов в регионе необходимо проводить качественно и в установленные сроки.

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