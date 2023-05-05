Подмосковье 05 мая 2023, 14:42 Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатных поездках в такси для ветеранов Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатном такси для ветеранов. Они могут совершить неограниченное число поездок на сумму не более 1000 рублей в месяц.

Как отметили в ведомстве, цель поездки может быть любой, в том числе — добраться до медучреждения, дачи и мест празднования Дня Победы. С собой можно взять сопровождающего или родственника.

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Чтобы заказать бесплатное такси, нужно позвонить по номеру горячей линии 122, выбрать цифру пять в голосовом меню и дождаться ответа оператора. Ему нужно сообщить имя, год рождения и адрес доставки такси и конечной точки маршрута. После этого на телефон ветерана придет СМС-сообщение с временем подачи и номеров автомобиля. Звонки принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Услуга доступна для тех, кто находится в списке органов соцзащиты населения Подмосковья.

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