Подмосковье 26 апреля 2023, 19:55 Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатном проезде для собак-поводырей

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Международный день собак-поводырей отмечается 26 апреля, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. Животные могут бесплатно передвигаться в подмосковном транспорте, но на собаке обязательно должен быть надет намордник, поводок и специальный знак.

Дата призвана привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих людей, а также относиться к собакам-поводырям с уважением и пониманием. Животные помогают хозяевам безопасно передвигаться по улицам города общественном транспорте.

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