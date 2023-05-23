Подмосковье 23 мая 2023, 10:39 Минтранс Подмосковья напомнил новые правила высадки из такси в аэропорту Шереметьево Минтранс Подмосковья

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Порядок высадки пассажиров из такси в аэропорту Шереметьево изменили в Подмосковье с 17 мая. По ним жители, прибывающие на терминалы B и C должны покидать транспорт исключительно в зоне «Вылет».

Как рассказали в Минтрансе, пассажиры должны высаживаться из такси в зоне «Вылет» — на подъездных линиях вдоль зданий паркингов B и C. После этого жители могут перейти по надземным переходам в терминалы за несколько минут. Досмотр можно пройти в здании паркингов.

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Высадка в зоне «Прилет» будет считаться нарушением правил, транспорт могут заблокировать для доступа на привокзальные площади и платные стоянки аэропорта сроком на 48 часов.

Введенные изменения помогут оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади и сделает посадку и высадку пассажиров удобнее.

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