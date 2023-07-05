Подмосковье 05 июля 2023, 13:29 Минтранс Подмосковья напомнил автомобилистам о действиях при ДТП без пострадавших Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил водителям инструкцию действий во время ДТП без пострадавших. Правила помогут автомобилистам создать необходимые условия для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия.

В первую очередь нужно включить аварийную сигнализацию и установить знак остановки возле автомобиля. Об аварии следует сообщить по единому номеру экстренных служб 112, оператор переведет звонок на службу помощи при ДТП. Также в организацию можно обратиться напрямую по телефону 8-800-444-58-34. Специалисты подскажут, как правильно сделать фотовидеофиксацию происшествия и оформить необходимые документы в страховую компанию, которые необходимо отправить в течение пяти дней.

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В случаях если нет возможности и желания составлять акты на месте инцидента, водители могут лично обратиться в ближайший пункт помощи при ДТП. Адреса организации можно уточнить на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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