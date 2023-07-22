Подмосковье 22 июля 2023, 20:22 Минтранс Подмосковья напомнил автолюбителям о правилах подготовки к дальним поездкам Unsplash

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Минтранс Подмосковья напомнил водителям о правилах подготовки к долгим поездкам. В эти выходные синоптики не прогнозируют осадки, в связи многие автолюбители могут запланировать дорожные путешествия.

В ведомстве подчеркнули, что перед началом поездки водителям необходимо выспаться, так как утомление может привести к невнимательности во время движения и ДТП. Также нужно заблаговременно проверять техническое состояние машины и наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

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Кроме того, автомобилистам посоветовали заранее составить маршрут с остановками для заправки, обедов и отдыха. Если у попутчиков имеются водительские права, то рекомендуется сменять друг друга за рулем.

Во время движения необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае чрезвычайных ситуаций нужно обратиться по экстренному номеру 112.

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