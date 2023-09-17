Подмосковье 17 сентября 2023, 02:00 Минтранс Подмосковья напоминает о соблюдении ПДД во дворе Freepik

Читать 360tv в

В Минтрансе Подмосковья напомнили о важности соблюдать правила дорожного движения во дворах. В придомовых территориях существует риск ДТП по причине невнимательности водителей.

Автомобилистам порекомендовали быть осмотрительными, не разгоняться и помнить, что пешеходов во дворе всегда нужно пропуска. Также следует быть внимательными при парковке транспорта, так как рядом могут быть дети.

Реклама

Пешеходам также необходимо придерживаться ПДД в придомовых территориях. В ведомстве призвали не оставлять без присмотра маленьких детей и носить световозвращатели в вечернее время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».