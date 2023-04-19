Подмосковье 19 апреля 2023, 04:26 Водителям Подмосковья напомнили о соблюдении ПДД во дворах Минтранс Подмосковья

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о важности соблюдения ПДД во дворах многоквартирных домов. Их призвали правильно парковаться и не создавать помехи для проезда машин экстренных служб.

Также ведомство обратилось к родителям.

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«Если вечером вы выходите на прогулку с детьми, то обязательно надевайте световозвращатели на одежду, не отпускайте детей — они могут выбежать на проезжую часть», — порекомендовали в министерстве.

Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим во дворах и быть особенно внимательными в таких зонах.

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