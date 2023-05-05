Подмосковье 05 мая 2023, 16:45 Жителям Подмосковья напомнили об изменениях в расписании автобусов и электричек в майские праздники Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья напомнил о работе общественного транспорта во время майских праздников. Так, с 6 по 9 мая автобусы будут курсировать по субботнему расписанию.

Как рассказали в ведомстве, автобусы будут ходить по субботнему расписанию с 6 по 9 мая. При этом пригородные электрички — с 6 по 8 мая будут ходить по графику субботы, а 9 мая — воскресенья.

Реклама

В это время в Подмосковье ожидается похолодание — температура опустится до минус трех градусов, ожидается дождь и мокрый снег.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».