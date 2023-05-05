05 мая 2023, 16:45
Жителям Подмосковья напомнили об изменениях в расписании автобусов и электричек в майские праздники
Минтранс Подмосковья напомнил о работе общественного транспорта во время майских праздников. Так, с 6 по 9 мая автобусы будут курсировать по субботнему расписанию.
Как рассказали в ведомстве, автобусы будут ходить по субботнему расписанию с 6 по 9 мая. При этом пригородные электрички — с 6 по 8 мая будут ходить по графику субботы, а 9 мая — воскресенья.
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В это время в Подмосковье ожидается похолодание — температура опустится до минус трех градусов, ожидается дождь и мокрый снег.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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