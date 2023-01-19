Подмосковье 19 января 2023, 16:47 Минтранс Подмосковья наградит водителя автобуса за спасение пассажирки

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Водителя «Мострансавто» наградят благодарственным письмом Минтранса Подмосковья «За высокий профессионализм и образцовое исполнение своего служебного и гражданского долга, проявленные при оказании помощи пассажиру». Компания же премирует работника за проявленную гражданскую позицию. В начале января водитель пришел на помощь пассажирке, которой стало плохо в транспорте, и доставил ее в больницу.

«Добро должно вознаграждаться, поэтому уже сегодня он получит премию. Мы не могли оставить такой поступок без внимания», — сообщил генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

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Инцидент произошел на маршруте № 17 в Орехово-Зуеве. В автобус зашла пассажирка, которая почувствовала недомогание. Водитель Виктор Головин не растерялся и в оперативном порядке доставил женщину в ближайшее медицинское учреждение.

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«Пассажирка вошла в автобус на улице Сухоборского, села на переднее место рядом со мной, повернулась и говорит, что очень плохо себя чувствует. Она что-то начала искать в сумочке, достала ингалятор, воспользовалась им, но, видимо, тот не помог», — отметил водитель.

Он подчеркнул, что пульс на руке не прощупывался. Водитель объяснил ситуацию пассажирам и после их согласия доставил женщину в больницу, которая находилась в нескольких минутах езды. В медучреждении пассажирке оперативно оказали первую помощь, а Виктор Головин вернулся на маршрут и продолжил работу. Водитель отметил, что это первый подобный случай в его 14-летней практике.

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