Подмосковье 25 января 2023, 13:32 Минтранс Подмосковья наградил волонтеров за помощь в повышении безопасности на железной дороге

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Минтранс Подмосковья наградил 100 волонтеров за помощь в снижении смертельных случаев на железной дороге за год. Активистам вручили благодарственные письма за личный вклад и активное участие в мероприятиях по сохранению жизней пассажиров.

Ежедневно волонтеры дежурили на станциях, пешеходных переходах и в местах несанкционированных переходов жителей. Данные мероприятия помогли снизить количество смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье на 9%.

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«В прошлом году нами был разработан новый комплекс мероприятий по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге Подмосковья», — сообщил первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

Отмечается, что подобную работу продолжают и в этом году. Дежурства проводятся в 45 муниципалитетах Московской области. Минтранс призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и пользоваться только санкционированными переходами через железнодорожные пути, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон на платформах и переходах.

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