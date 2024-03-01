Подмосковье 01 марта 2024, 17:41 Минтранс Подмосковья: на трассе А-105 введут кратковременные остановки ночью Unsplash

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С 1 марта над трассой А-105 «Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово» будут проводить монтаж балок пролетного строения путепровода региональной дороги ЮЛА. На этом фоне введут кратковременные остановки в 15 минут.

Временные ограничения введут на участке А-105 с 28-го по 30-й километр в направлении Москвы. Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования временных знаков, а также планировать поездки заранее.

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