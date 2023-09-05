Подмосковье 05 сентября 2023, 23:39 Минтранс Подмосковья: МЦД-4 поделят на три тарифные зоны "Московская железная дорога"

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МЦД-4 запустят уже 9 сентября. В Минтрансе Московской области рассказали о тарифных зонах, которые будут действовать на диаметре.

Зона от Внуково до Реутова назвали Центральной. Разовая поездка в этой части МЦД-4 по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК составит 50 рублей.

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«Зона Пригород: от Апрелевки до Лесного городка и от Никольского до Железнодорожной. Разовая поездка по билету „Кошелек“ карты „Тройка“ с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК — 65 рублей», — уточнили в ведомстве.

Зона от Нары до Дачной и от Черного до Крутого назвали Дальней. Поездка на этом участке диаметра обойдется пассажиру в 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону.

При этом на МЦД-4 пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры. Все льготники по-прежнему смогут ездить бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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