Минтранс Подмосковья ликвидировал 80 заторов на дорогах с начала весны

Пробки продолжают ликвидировать в Подмосковье. С начала весны в регионе удалось устранить 80 заторов на 20 дорогах. По сообщению МТДИ, всего работы проведут в 200 местах в этом году.

Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, заторы удалось устранить благодаря перенастройке и установке новых светофоров, переразметке перекрестков и обустройству поворотных полос. Работы продолжают еще в 10 местах.

«Эффективность проведенных мероприятий мы оцениваем с помощью камер фотовидеофиксации и „Безопасного региона“, а также мониторинга дорожно-транспортной ситуации РНИС, установленной в рейсовых автобусах Подмосковья», — сказал министр.

Ликвидировать заторы удалось в том числе на Егорьевском шоссе в Раменском округе. Там скорректировали режим работы светофоров. Такие же работы провели в Сергиевом Посаде и продолжают в Щелкове, Дубне Видном. Всего в прошлом году МТДИ удалось устранить 234 пробки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о скором открытии МЦД-3 и МЦД-4. Их планируют запустить в следующем году.