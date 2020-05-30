Минтранс Подмосковья: количество транспорта выросло после ослабления самоизоляции

Число транспортных средств увеличилось в Московской области после ослабления режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Подмосковья.

По сравнению с началом режима самоизоляции этот показатель вырос на 40%. Причем некоторые водители значительно превышают скорость, что создает риск возникновения ДТП.

По статистике, суббота и воскресенье являются самыми аварийными днями, поскольку многие москвичи отправляются на дачи на личных автомобилях.

В ведомстве предупреждают об опасности и призывают водителей соблюдать осторожность. Ни в коем случае нельзя садиться за руль после приема алкоголя и превышать скоростной режим. Также следует быть внимательными в пешеходных зонах и помнить о большом количестве мотоциклистов и велосипедистов.