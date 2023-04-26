Подмосковье 26 апреля 2023, 03:26 Самозанятые таксисты смогут получить лицензию на работу в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Новый закон «О регулировании перевозок легковым такси» вступит в силу с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. Право на работу в такси смогут получить водители со статусом самозанятого, ранее разрешение выдавалось только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

«Новым законом учтены все наши предложения. Его предписания обязывают нести ответственность за пассажиров не только перевозчиков такси, но и агрегаторов, что даёт гарантию безопасных поездок», — рассказал первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

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Также представитель ведомства добавил, что перевозчики обязаны отказывать в работе гражданам с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также при наличии трех и более непогашенных административных штрафов.

«С вступлением в силу нового закона нелегальным перевозчикам станет работать еще сложнее, а агрегаторы будут ответственнее относиться к передаче заказов лицам, не имеющим разрешение на перевозку, ведь за один такой заказ последует отзыв прав на работу в регионе», — добавил Аптекин.

На текущий момент в Московской области работают более 140 тысяч водителей такси, Действуют 96 тысяч разрешений, ежедневно перевозчики получают порядка 500 документов на право работы.

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