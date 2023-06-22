Подмосковье 22 июня 2023, 01:30 Минтранс Подмосковья рассказал об увеличении потока транспорта в летний сезон Минтранс Подмосковья

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Представители Минтранса Подмосковья рассказали, как меняется поток транспорта и скоростной режим в летнее время. С наступлением теплой погоды в апреле и мае число машин на дорогах можно увеличиться до двух раз, а средняя скорость движения повышается до 70 километров в час.

«Самым частым нарушением вне зависимости от времени года является превышение скоростного режима. С начала года именно этот вид из всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации составил больше 90%. Чаще всего скорость превышают в диапазоне от 20 до 40 километров в час», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

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Из-за увеличения количества транспорта число нарушений весной и летом также растет. Так, по сравнению с февралем, в мае в три раза чаще водители превышали скоростной режим в диапазоне от 20 до 60 километров в час.

В ведомстве что нарушение скоростного режима является наиболее частой причиной ДТП. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

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