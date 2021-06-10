Минтранс Подмосковья и ОНФ решили проблему жителей деревни Старниково по обустройству остановки

По обращению жителей деревни Старниково Раменского округа в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» на старом направлении М5 «Урал» обустроили автобусную остановку и безопасный пешеходный переход. С такой просьбой в декабре 2020 года жители обратились на «прямую линию» президента РФ.

В марте этого года представители Минтранспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Общероссийского народного фронта после приезда в Старниково убедились, что проблема требует немедленного реагирования. Люди были вынуждены добираться до ближайшей остановки общественного транспорта, расположенной от них почти в километре. Тротуары отсутствовали и идти приходилось по обочине вдоль оживленного шоссе.

Причем в окрестных поселках проживает более ста школьников, которые ездят на учебу на общественном транспорте или выделенном школьном автобусе.

«Теперь более 800 жителей деревни Старниково могут безопасно и комфортно пользоваться общественным транспортом. Здесь по президентскому проекту „Безопасные качественные дороги“ поставили два автопавильона, обустроили заездные карманы, сделали посадочные площадки. Для безопасности установили светофор с вызывной кнопкой для пешеходов, а подходы к переходу оборудовали тактильной плиткой», — сказал начальник управления Минтранспорта Московской области Виктор Щулепников.

Эксперт региональной тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Московской области, председатель общественной организации «Дорожники Подмосковья» Андрей Цэрнэ поблагодарил региональный Минтранс за оперативное решение проблемы.

«Отрадно, что наши коллеги из Минтранса и „Мосавтодора“ оперативно отреагировали на наше обращение, и уже в течение трех месяцев была обустроена остановка и организован безопасный переход. Особенно актуально это станет с началом учебного года. Теперь в разы снижен риск дорожно-транспортных происшествий с участием детей на этом участке дороги. Большое спасибо нашим коллегам», — подчеркнул Андрей Цэрнэ.