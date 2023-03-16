Подмосковье 16 марта 2023, 09:19 Минтранс Подмосковья и Госавтоинспекция напомнили о правилах перевозки детей в машине

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Водителям напомнили о необходимости перевозить маленьких детей в автокресле. Это особенно важно, учитывая сложные дорожные условия в Подмосковье, продиктованные переменчивой весенней погодой.

Перевозить маленьких пассажиров в автомобиле нужно с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств. При этом автокресло или бустер нужно подбирать в соответствии с ростом и весом ребенка. При перевозке ребенка в автомобиле водитель несет двойную ответственность, и это важно помнить.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усиленной работе дорожных и коммунальных служб в регионе. Из-за перепада температур повысился риск гололедицы.

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