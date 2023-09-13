Подмосковье 13 сентября 2023, 13:30 Минтранс Подмосковья: движение электричек Ленинградского направления изменится до 4 октября АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Движение некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится до 4 октября. В региональном Минтрансе уточнили, что корректировки вызваны модернизацией железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль — Калашниково.

Пригородные поезда на участке Москва — Тверь и Москва — Конаково, а также на участке Тверь — Бологое Московское и Лихославль — Тверь будут ходить по скорректированному расписанию, а часть электричек в это время отменят.

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Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций, а также на сайте.

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