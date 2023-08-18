Подмосковье 18 августа 2023, 17:06 Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 18 августа

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Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах вечером 18 августа. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как сообщили в министерстве, движение затруднено на съездах с МКАД в сторону области, а также на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Домодедовском и Ярославском шоссе, на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и на съездах с ЦКАД.

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Водителей призывают соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и быть особо внимательными на переходах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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