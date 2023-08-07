Подмосковье 07 августа 2023, 09:31 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 7 августа

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Более 985 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 7 августа. Это на 2% больше по сравнению со средним значением июля. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Волоколамском, Дмитровском, Ленинградском, Киевском, Каширском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-5 «Урал».

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В этот день температура в Подмосковье поднимется до 33 градусов. Водителей призывают не садиться за руль при недомогании и отказаться от поездок в активные солнечные часы. Им советуют парковаться в тени и накрывать машину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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