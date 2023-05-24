Подмосковье 24 мая 2023, 09:28 Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области утром 24 мая

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Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в утренние часы среды. Пробки на крупных магистралях и шоссе региона оценили в пять баллов.

В начале среды на дорогах Московской области находятся одновременно почти 890 тысяч машин — это почти на 100 тысяч больше, чем вчера в это же время.

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Затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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