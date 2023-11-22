Подмосковье 22 ноября 2023, 10:22 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 22 ноября Unsplash

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах одновременно находятся более 761 тысячи автомобилей.

Основные заторы в сторону Москвы наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Пятницком, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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