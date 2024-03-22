Подмосковье 22 марта 2024, 10:04 Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области утром 22 марта Медиасток.рф

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром, 22 марта. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на дорогах одновременно находятся свыше 800 тысяч машин. Это на 2% меньше, чем обычно в это время.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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