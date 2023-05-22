Подмосковье 22 мая 2023, 09:07 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 22 мая

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Утром 22 мая на дорогах Подмосковья насчитали более 957 тысяч автомобилей. Это почти на 100 тысяч больше, чем в прошлую пятницу. Загруженность трасс составила пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе, движение затруднено на Варшавском, Волоколамском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе в сторону Москвы и на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры».

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В этот день в регионе ожидают дождь, поэтому водителей призывают держать дистанцию и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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