Подмосковье 21 августа 2023, 09:38 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 21 августа Unsplash

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром в понедельник. На дорогах зафиксировано почти 956 тысяч автомобилей — об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Дмитровском, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Щелковском шоссе. Потерять время придется также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.