Подмосковье 20 марта 2024, 10:01 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 марта Минтранс МО

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье составила четыре балла утром, в среду. Данные сообщили в Минтрансе региона.

Основные затруднения движения зафиксированы в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия». Будьте внимательны при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон.

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Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева сообщил, что с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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