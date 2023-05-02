Подмосковье 02 мая 2023, 09:26 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 2 мая

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Минтранс Подмосковья сообщил о дорожной обстановке в первый рабочий день мая. Заторы на крупных магистралях и шоссе оценили в четыре балла.

В утренние часы вторника на дорогах Московской области одновременно находились около 876 тысяч автомобилей.

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Основные пробки отмечены на Варшавском, Волоколамском, Дмитровском, Каширском, Киевском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Движение также затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Можно рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».