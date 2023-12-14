Подмосковье 14 декабря 2023, 10:01 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 14 декабря Unsplash

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Свыше 595 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 14 декабря. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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