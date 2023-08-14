Подмосковье 14 августа 2023, 10:20 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 14 августа Unsplash

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Около 960 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 14 августа. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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