Подмосковье 12 мая 2023, 09:19 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 12 мая

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья сообщил о четырехбалльных пробках на дорогах утром 12 мая. На трассах насчитали более 846 тысяч автомобилей, это на 30 тысяч больше, чем вчера.

Как рассказали в ведомстве, движение затруднено на Новорижском, Пятницком, Щелковском, Новорязанском, Симферопольском и Варшавском шоссе в сторону Москвы и на трассах А-105 и М-4 «Дон».

Реклама

В регионе ожидается температура до 21 градуса тепла, местами возможен небольшой дождь. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».