Подмосковье 12 декабря 2023, 09:55 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 12 декабря Unsplash

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Около 600 машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 12 декабря. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

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Водителей призывают отказаться от резких маневров, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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