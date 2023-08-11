Подмосковье 11 августа 2023, 10:08 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 11 августа Unsplash

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Около 900 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 11 августа. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

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В этот день в регионе местами возможны дожди. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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