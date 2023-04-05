Подмосковье 05 апреля 2023, 12:22 Самые загруженные дороги 5 апреля назвали в Подмосковье

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Свыше 760 автомобилей выявили на дорогах Подмосковья 5 апреля. Это на 3% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Загруженность трасс составила пять баллов.

Самыми загруженными дорогами в этот день оказались Варшавское, Волоколамское, Ленинградское, Калужское, Носовихинское, Осташковское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Симферопольское и Щелковское шоссе в сторону Москвы, а также трассы М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и А-105.

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Водителей призывают соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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