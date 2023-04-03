Подмосковье 03 апреля 2023, 09:25 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 3 апреля

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Минтранс сообщил об обстановке на крупных магистралях и шоссе Подмосковья в первый понедельник апреля. Пробки на въезды в Москву составили четыре балла.

В утренние чаты 3 апреля на дорогах Московской области находились одновременно более 832 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения отмечены в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Днем в Подмосковье местами пройдет дождь, температура поднимется до +13 градусов.

Последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.